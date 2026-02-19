Kelly dice no, aria tesa in casa Juve: cos’è successo

Risveglio movimentato per la Juve il giorno dopo la disfatta in Champions League: le ultimissime dalla Continassa.

Ko pesantissimo per la Juve in Champions League. I bianconeri vengono travolti dal Galatasaray nella gara di andata degli spareggi valevoli per gli ottavi di finale e adesso la qualificazione al turno successivo è compromessa. Servirà un’impresa all’undici di Spalletti per ribaltare tra una settimana il 5-2 rimediato ieri sera allo stadio ‘Ali Sami Yen’.

I tifosi bianconeri, in queste ore, hanno ampiamente criticato la prestazione di alcuni calciatori e a finire sul banco degli imputati è anche Lloyd Kelly, senza ombra di dubbio tra i migliori della Juve in questa prima metà di stagione.

Il centrale inglese, però, ieri ha sofferto tantissimo proprio come i suoi compagni di squadra: tra le altre cose, da un suo errore in area di rigore nasce il momentaneo 4-2 firmato da Lang. “Torna allo zoo” è uno degli attacchi più feroci rivolti a Kelly che, però, ha risposto poco fa con un breve messaggio: “Le critiche fanno parte della vita e anche dello sport e le ho sempre accettate. Ognuno ha diritto alla propria opinione. Ma questo non lo accetterò. Le parole e le azioni hanno un significato e anche delle conseguenze“.

Aria tesissima, dunque, in casa Juventus ad appena tre giorni dall’impegno casalingo con il Como, che potrebbe rivelarsi decisivo in ottica qualificazione alla prossima Champions