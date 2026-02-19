Atalanta
Inter, cambia tutto per Pio Esposito: incontro a breve per chiudere

Chivu è stato fondamentale per la sua permanenza in nerazzurro dopo la positiva esperienza in B con la maglia dello Spezia

Per Pio Esposito c’è la fila. Il centravanti dell’Inter interessa soprattutto alle big di Premier League, Arsenal in testa. Da settimane si parla ormai di una o più offerte monstre per i nerazzurri nel prossimo calciomercato estivo.

Tutto può succedere nel mercato, ma di base l’Inter non ha alcuna intenzione di privarsi del classe 2005. Anzi, il piano di Marotta e Ausilio è quello di blindarlo con un nuovo contratto: l’attuale, prolungato ufficialmente nell’aprile di un anno fa, scade a giugno 2030.

Il prossimo dovrebbe avere giugno 2031 come data di scadenza, e soprattutto un ingaggio più alto. Più del doppio di quello odierno. Stando alle informazioni di Interlive.it, infatti, lo stipendio del ventenne di Castellammare di Stabia passerebbe da 1,1 a circa 3 milioni di euro a stagione.

Incontro con l’agente di Pio Esposito

A breve la dirigenza interista dovrebbe incontrarsi con l’agente del numero 94, Mario Giuffredi, per cercare di arrivare a un’intesa definitiva.

Tra le parti ci sono ottimi rapporti, ecco perché c’è grande fiducia sulla fumata bianca e la firma di Pio Esposito, l’estate scorsa rimasto in nerazzurro – e non partito per un altro prestito – grazie a Cristian Chivu. I due avevano lavorato assieme già nelle squadre giovanili dell’Inter.

