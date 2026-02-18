Marotta annuncia il colpo in diretta: “Stankovic è nostro”

Giuseppe Marotta ha fatto il punto sul mercato dell’Inter in vista della prossima stagione commentando l’ottima stagione di Aleksandar Stankovic, gioiello del Bruges per il quale i nerazzurri hanno una possibilità di riacquisto.

Intervistato da Sky Sport, il presidente dell’Inter ha affermato: “Si tratta di un figlio d’arte che sta facendo molto bene. Non a caso abbiamo inserito una possibilità di riacquistarlo, ma avremo l’opportunità di farlo fino al giugno del 2027, quindi non c’è fretta. Sicuramente faremo le valutazioni del caso, ma praticamente è nostro“.

Parole che hanno rassicurato i tifosi dell’Inter, desiderosi di vedere presto il figlio di Dejan con la maglia nerazzurra considerate le sue ottime prestazioni anche in Europa.