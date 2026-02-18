Atalanta
Attacco frontale a Chivu: “Si sciacquasse la bocca”

Il figlio d’arte: “Questo dimostra la pochezza dell’allenatore dell’Inter”

“Si sciacquasse la bocca quando parla di mio padre”. Diego Maradona jr si è scagliato contro Chivu nel corso del suo intervento a ‘Radio Kiss Kiss Napoli’.

Ma cosa è successo? Alla vigilia di Bodo Glimt-Inter, tornando sulle polemiche post Inter-Juve e la simulazione di Bastoni che ha fatto tanto discutere, il tecnico dell’Inter aveva detto questo: “Ogni domenica c’è un caso del genere, è dai tempi del gol di mano di Maradona… Anche noi abbiamo subito un torto a Napoli, nessuno di noi ha mai detto niente”.

Attacco frontale a Chivu: "Dimostrata la sua pochezza, si sciacquasse la bocca"

Chivu si riferiva ovviamente alla leggendara rete con la mano del ‘Pibe de Oro’ al Mondiale 1986, allo stadio Azteca contro l’Inghilterra: “Ho ascoltato con attenzione le parole dell’allenatore nerazzurro, e a mio avviso non c’era affatto bisogno di tirare in ballo mio padre – ha tuonato Maradona jr. – Questo dimostra la sua pochezza e la pochezza di chi parla ancora di quel gol di mano, dimenticando poi quello del secolo (smarcò mezza Inghilterra, ndr) che fece poco dopo”.

Il figlio di Maradona, morto a 60 anni il 25 novembre 2020, ha preso proprio male (eufemismo) il riferimento fatto da Chivu in conferenza: “Tifo a parte, Chivu si sciacquasse la bocca quando parla di mio padre. Se da calciatore avesse fatto l’1% di quello che ha fatto mio padre, be’ lo avrei accettato. Ma non è così…”.

