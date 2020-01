Fiorentina, UFFICIALE anche Igor. Via Boateng

CALCIOMERCATO FIORENTINA IGOR BOATENG - La Fiorentina non si ferma. Dopo Duncan dal Sassuolo, il club gigliato ha ufficializzato anche l'acquisto di Igor dalla Spal, come anticipato ieri. In uscita, invece, secondo 'Sky Sport' ci sarebbe Kevin Prince Boateng, richiesto dai turchi del Besiktas.

Ecco i comunicati ufficiali della due società:

"ACF Fiorentina comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo biennale con obbligo di riscatto, dalla Spal , i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Igor Julio dos Santos de Paulo".

"S.P.A.L. srl comunica di aver ceduto alla ACF Fiorentina le prestazioni sportive di Igor Julio dos Santos de Paulo. Il calciatore si trasferisce alla società viola a titolo temporaneo con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni".