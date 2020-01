Inter-Fiorentina, Conte non fa sconti ad Eriksen: ecco l'ordine a fine partita

INTER FIORENTINA ERIKSEN / Ovazione e tanti cori per l'esordio in nerazzurro di Christian Eriksen.

Il nuovo crack del centrocampo dell'è entrato nel corso della ripresa del match divinto contro la, facendosi subito apprezzare per alcune giocate deliziose. L'ex Tottenham ha raccolto a fine partita gli applausi sotto la curva dei sostenitori interisti, prima di rimettersi la felpa della tuta e raggiungere i compagni non impiegati questa sera per una breve sessione di allenamento in un 'Meazza' oramai quasi deserto. Il sergente Conte non ammette sconti, neanche a Christian Eriksen.