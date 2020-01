Calciomercato Milan e Inter, le ULTIME di CM.IT su Piatek-Hertha Berlino e Giroud

CALCIOMERCATO MILAN INTER PIATEK HERTHA BERLINO GIROUD TOTTENHAM / Definita la cessione di Suso al Siviglia, il Milan si appresta a salutare anche Krzysztof Piatek. Nelle ultime ore ha infatti preso quota la pista Hertha Berlino e i due club stanno trattando per trovare un accordo definitivo. Secondo le indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, c'è ottimismo e si punta a chiudere l'affare entro domani.

L'operazione si aggira intorno ai 25 milioni di euro con la formula del titolo definitivo. La trattativa con ilnon è invece decollata a causa dell'offerta di prestito per l'attaccante polacco, con gli 'Spurs' che hanno ora virato su. Il club ha già presentato un'offerta per il francese in scadenza di contratto, ma l'operazione con il Chelsea resta complicata in quanto tra le due società è sempre difficile fare affari. L', dal canto suo, resta alla finestra e osserva interessata la situazione relativa al futuro delle 33enne. Al momento, il centravanti resta un'opzione solo per giugno.