CALCIOMERCATO INTER PARMA RADU KUCKA / Come raccolto dall'inviato di Calciomercato.it, è in corso un vertice di mercato in corso tra Inter e Parma nella sede nerazzurra. Il Ds ducale Faggiano sta incontrando la dirigenza interista per cercare di chiudere il trasferimento alla corte di D'Aversa di Ionut Radu dopo l'infortunio di Sepe.

Calciomercato Inter, summit col Parma per Radu e Kucka

Il 22enne portiere rumeno è in uscita dal Genoa, squadra in cui è in prestito dall'Inter. Nelle scorse ore Faggiano e i suoi collaboratori avevano incontrato l'entourage del giocatore.

Sul tavolo dei discorsi può finire anche Juraj Kucka, primo nome sul taccuino dell'Inter in caso di cessione di Vecino. Il Parma però, ad oggi, non vuole privarsi a stagione in corso del centrocampista slovacco.