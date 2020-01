Inter, dall'Inghilterra: deciso il futuro di Sanchez

CALCIOMERCATO INTER SANCHEZ / Il ManchesterUnited vuole dare una seconda chance ad Alexis Sanchez. O almeno vuole fare un tentativo per recuperarlo ad 'Old Trafford', dopo il prestito all'Inter dove fin qui ha potuto far vedere poco a causa di qualche problema fisico. A caccia di rinforzi in attacco vista la sterilità offensiva e l'infortunio di Marcus Rashford, i 'Red Devils' secondo le indiscrezioni circolate nei giorni scorsi avevano pensato di anticipare la chiusura della cessione a titolo temporaneo ai nerazzurri per riportarlo subito agli ordini di Ole Gunnar Solskjaer.

Scenario per il momento scongiurato, ma il ritorno appare solo rimandato. Tutte le news di calciomercato e non solo: Clicca Qui

Nonostante il cileno non si sia trovato affatto bene a Manchester, lo United secondo il 'Daily Star' avrebbe già deciso di non concedere all'Inter l'opportunità di riscattarlo e non avrebbe intenzione di cederlo a nessun'altra squadra, avvertendolo invece del fatto che sarà aggregato alla formazione di Solskjaer (o chi per lui) per la prossima preparazione estiva. Si preannuncia un altro braccio di ferro dunque, perché secondo il tabloid inglese il giocatore vorrebbe restare in Italia.

