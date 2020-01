CALCIOMERCATO JUVENTUS ICARDI PSG PJANIC / La Juventus si muove in questi ultimi giorni prima del gong del mercato invernale. In uscita sono calde le trattative per Emre Can, Bernardeschi e De Sciglio, mentre in entrata Paqueta e specialmente Kurzawa sono le due pedine che potrebbero completare la rosa a disposizione di Maurizio Sarri. Tutte le news di calciomercato e non solo: Clicca Qui!

LEGGI ANCHE >>> Juventus, ostacolo per De Sciglio-Kurzawa: le ultime di CM.IT

Fabio Paratici lavora alacremente però anche e soprattutto in proiezione giugno, dove la 'Vecchia Signora' ha già messo a segno il colpo Kulusevski. Tonali e Pogba restano due obiettivi sensibili del CFO bianconero, al pari di Mauro Icardi per ringiovanire il reparto d'attacco. Juve e Paris Saint-Germain non potrebbero infatti fermarsi allo scambio De Sciglio-Kurzawa.

Tra Torino e Parigi può andare in scena un'asse di mercato con tanti protagonisti in ballo.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, addio a gennaio | Nuovo club all'assalto!

Calciomercato Juventus, nuovo assalto ad Icardi: il piano di Paratici

Paratici e Leonardo potrebbero trovare un accordo sottobanco per Icardi, che verrebbe riscattato dai parigini per 70 milioni di euro dall'Inter prima di essere ceduto alla società campione d'Italia. La Juventus, per ottenere servigi del bomber argentino, può pensare di mettere sul piatto i cartellini di Miralem Pjanic - già da tempo in orbita PSG - o di Gonzalo Higuain e Federico Bernardeschi, profili apprezzati da Leonardo. Contropartite preziose per accontentare la richiesta dei campioni di Francia per Icardi, sicuramente superiore rispetto alla cifra pattuita per il riscatto dall'Inter del centravanti classe '93. Affari bollenti sulla tratta Torino-Parigi.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, braccio di ferro per Emre Can | Le ultime di CM.IT

Calciomercato Juventus, accelerata per Tonali: la strategia e le contropartite