La Juventus trema: Yildiz e Thuram tengono sulle spine Spalletti

Sia il turco che il centrocampista sono a rischio per il match di domenica sera contro il Bologna: gli aggiornamenti dalla Continassa

Non arrivano buone notizie per Luciano Spalletti sul fronte Yildiz. Il fantasista bianconero anche oggi si è allenato a parte alla Continassa, a due giorni dal match di campionato contro il Bologna.

Lo staff medico bianconero sta gestendo il numero dieci, alle prese con un’infiammazione al ginocchio sinistro. La rifinitura di domani e l’ultima sgambata di domenica mattina saranno decisive per valutare le condizioni di Yildiz in vista della sfida con i felsinei.

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Al pari del turco, anche Khephren Thuram non è al meglio e ha svolto un lavoro personalizzato. Il francese sarà valutato nell’allenamento di domani e se non dovesse essere nelle migliori condizioni sarebbe sostituito da Koopmeiners in mediana al fianco di Locatelli.

Quest’ultimo ha firmato nelle scorse ore il rinnovo: nuovo contratto fino al 2030 e ingaggio da 4 milioni netti più bonus all’anno, con il capitano che inoltre parlerà domani in conferenza stampa alla vigilia della sfida col Bologna al posto di Spalletti. Con Yildiz in dubbio nel reparto offensivo potrebbe esserci spazio dal primo minuto per David, con Boga che andrebbe a prendere il posto sulla sinistra del numero dieci.

Regolarmente in gruppo questa mattina Kelly, mentre Spalletti ritroverà il fedelissimo McKennie dopo la squalifica per la gara dell’Allianz Stadium. Restano ai box invece Perin e Vlahovic.