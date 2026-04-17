Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

La Juventus trema: Yildiz e Thuram tengono sulle spine Spalletti

Foto dell'autore

Sia il turco che il centrocampista sono a rischio per il match di domenica sera contro il Bologna: gli aggiornamenti dalla Continassa

Non arrivano buone notizie per Luciano Spalletti sul fronte Yildiz. Il fantasista bianconero anche oggi si è allenato a parte alla Continassa, a due giorni dal match di campionato contro il Bologna.

Juventus, le condizioni di Thuram e Yildiz
Thuram e Yildiz in dubbio (Ansa) – Calciomercato.it

Lo staff medico bianconero sta gestendo il numero dieci, alle prese con un’infiammazione al ginocchio sinistro. La rifinitura di domani e l’ultima sgambata di domenica mattina saranno decisive per valutare le condizioni di Yildiz in vista della sfida con i felsinei. 

Juventus, Locatelli rinnova e rebus Yildiz in vista del Bologna

Al pari del turco, anche Khephren Thuram non è al meglio e ha svolto un lavoro personalizzato. Il francese sarà valutato nell’allenamento di domani e se non dovesse essere nelle migliori condizioni sarebbe sostituito da Koopmeiners in mediana al fianco di Locatelli. 

Quest’ultimo ha firmato nelle scorse ore il rinnovo: nuovo contratto fino al 2030 e ingaggio da 4 milioni netti più bonus all’anno, con il capitano che inoltre parlerà domani in conferenza stampa alla vigilia della sfida col Bologna al posto di Spalletti. Con Yildiz in dubbio nel reparto offensivo potrebbe esserci spazio dal primo minuto per David, con Boga che andrebbe a prendere il posto sulla sinistra del numero dieci. 

Regolarmente in gruppo questa mattina Kelly, mentre Spalletti ritroverà il fedelissimo McKennie dopo la squalifica per la gara dell’Allianz Stadium. Restano ai box invece Perin e Vlahovic.

939

🔥 Quanto ne sai davvero sui Mondiali? Mettiti alla prova! ⚽

Un quiz veloce ma insidioso per veri appassionati di calcio: solo i più preparati faranno 10/10!

1 / 7

Chi segnò una doppietta nella finale del 2002?

2 / 7

Quale paese ha ospitato i Mondiali 2010?

3 / 7

Chi vinse il Mondiale del 2006?

4 / 7

Quale giocatore ha segnato più gol nella storia dei Mondiali?

5 / 7

Chi ha vinto il Mondiale 2014?

6 / 7

In che anno si è disputato il primo Mondiale?

7 / 7

Quale nazionale ha vinto più Coppe del Mondo?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 22%

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Direttore Responsabile: Claudio Galuppi

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU