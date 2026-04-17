Allarme Yildiz, le ultime in casa Juve: Spalletti ha deciso

La Juve trema per le condizioni fisiche del talento turco: ecco le ultimissime in vista della sfida contro il Bologna.
Cresce l’attesa per la sfida tra Juventus e Bologna, valevole per la 33esima giornata di Serie A e in programma domenica 19 aprile alle ore 20,45. I bianconeri non possono assolutamente permettersi passi falsi e, dopo i 3 punti conquistati sul campo dell’Atalanta, puntano a un’altra vittoria per avvicinarsi alla qualificazione alla prossima Champions League.
Campanello d’allarme, però, alla Continassa proprio in vista del match di domenica sera. Kenan Yildiz – secondo quanto riferito in queste ore dalla redazione di ‘Sky Sport’ – sarebbe in forte dubbio a causa dell’infiammazione al ginocchio che ha condizionato anche la sua prestazione contro l’Atalanta di Gasperini.
Nelle prossime ore ne sapremo sicuramente di più, ma Luciano Spalletti quasi sicuramente prenderà una decisione definitiva in tal senso soltanto nella giornata di sabato, alla vigilia del match contro Orsolini e compagni. I tifosi della Juve incrociano le dita e si augurano di vedere in campo il proprio idolo…