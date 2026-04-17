Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Allarme Yildiz, le ultime in casa Juve: Spalletti ha deciso

Foto dell'autore

La Juve trema per le condizioni fisiche del talento turco: ecco le ultimissime in vista della sfida contro il Bologna. 

Cresce l’attesa per la sfida tra Juventus e Bologna, valevole per la 33esima giornata di Serie A e in programma domenica 19 aprile alle ore 20,45. I bianconeri non possono assolutamente permettersi passi falsi e, dopo i 3 punti conquistati sul campo dell’Atalanta, puntano a un’altra vittoria per avvicinarsi alla qualificazione alla prossima Champions League.

Yildiz durante una partita della Juve
Yildiz (AnsaFoto) – Calciomercato.it

Campanello d’allarme, però, alla Continassa proprio in vista del match di domenica sera. Kenan Yildiz – secondo quanto riferito in queste ore dalla redazione di ‘Sky Sport’ – sarebbe in forte dubbio a causa dell’infiammazione al ginocchio che ha condizionato anche la sua prestazione contro l’Atalanta di Gasperini.

Nelle prossime ore ne sapremo sicuramente di più, ma Luciano Spalletti quasi sicuramente prenderà una decisione definitiva in tal senso soltanto nella giornata di sabato, alla vigilia del match contro Orsolini e compagni. I tifosi della Juve incrociano le dita e si augurano di vedere in campo il proprio idolo…

926

🔥 Quanto ne sai davvero sui Mondiali? Mettiti alla prova! ⚽

Un quiz veloce ma insidioso per veri appassionati di calcio: solo i più preparati faranno 10/10!

1 / 7

Chi segnò una doppietta nella finale del 2002?

2 / 7

Quale paese ha ospitato i Mondiali 2010?

3 / 7

Chi è il più giovane esordiente nella storia della Nazionale italiana?

4 / 7

Quale nazionale ha vinto più Coppe del Mondo?

5 / 7

Chi ha vinto il Mondiale 2014?

6 / 7

Dove si sono disputati i Mondiali 2018?

7 / 7

Quale giocatore ha segnato più gol nella storia dei Mondiali?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 21%

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Direttore Responsabile: Claudio Galuppi

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU