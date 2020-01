CALCIOMERCATO JUVENTUS MILITAO / Arrivato la scorsa estate al Real Madrid per 50 milioni di euro, Eder Militao sta facendo tremendamente fatica ad imporsi, nonostante le numerose defezioni difensive avute in questa stagione. Nell'ultima gara contro il Valladolid, ad esempio, in molti si aspettavano la sua titolarità per sostiuire Carvajal, ma Zinedine Zidane ha deciso di schierare Nacho, "regalando" così al difensore brasiliano la diciannovesima panchina stagionale tra tutte le competizioni.

Una situazione che comincia ad andare stretta all'ex Porto e che, secondo diversi media spagnoli, potrebbe condurlo a fare delle riflessioni di calciomercato la prossima estate.

Calciomercato, occasione Militao per la Juventus

Prima del suo trasferimento al Porto, l'ex San Paolo era stato trattato anche dall'Inter e dalla Juventus. Proprio i bianconeri stanno monitorando con attenzione la situazione del 22enne in vista della prossima stagione. La sua duttilità gli consente di giocare sia a destra, sia al centro della difesa e non è escluso un ritorno di fiamma importante di Fabio Paratici, che valuta il calciatore 30 milioni di euro, venti in meno rispetto alla cifra sborsata dai Blancos.