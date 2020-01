FIORENTINA GENOA CASTROVILLI / AGGIORNAMENTO ORE 19,37 - Come riportato da 'Sky Sport', Castrovilli ha lamentato giramenti di testa. Così, i medici intervenuti per aiutarlo hanno preferito farlo uscire dal campo: a breve il centrocampista dovrebbe essere sottoposto ad accertamenti.

Problema fisico per Castrovilli durante Fiorentina-Genoa, gara valevole per la 21a giornata di Serie A.

Al minuto 64', su richiesta del giovane centrocampista, accasciatosi a terra, l'arbitroha fermato il gioco per permettere l'intervento dei sanitari, che dopo averlo soccorso hanno chiesto il cambio alla panchina. Così, rialzatosi con l'aiuto dei compagni, Castrovilli ha lasciato il rettangolo verde per dirigersi lentamente verso gli spogliatoi: clicca qui per restare aggiornato. Si attendono quindi ulteriori dettagli sull'entità del suo problema fisico.

