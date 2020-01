INTER GABIGOL FLAMENGO / Dopo aver calato un tris di acquisti in questa settimana (Michael, Thiago Maia e Pedro), il Flamengo non ha intenzione di fermarsi e nei prossimi giorni spera di chiudere la telenovela Gabigol. Come detto in precedenza, l'assenza di offerte importanti dall'Europa ha consentito al club carioca di raggiungere un accordo con il calciatore dopo un lungo tira e molla, sulla base di 3.5-4 milioni di euro a stagione. La presenza prolungata in Italia di un intermediario nella trattativa, ha favorito anche la riduzione del gap tra la domanda dell'Inter e l'offerta del Fla.

Una differenza che, secondo quanto appreso da Calciomercato.it , si attesta ora sui 2-3 milioni di euro.

Flamengo, non solo Gabigol: rivoluzione in difesa

I due club stanno ragionando su una cifra che potrebbe aggirarsi tra i 16 e i 20 milioni di euro, a seconda della percentuale sulla futura rivendita (i nerazzurri hanno provato a chiedere il 30%, i brasiliani si sono spinti fino al 20%). Ma la trattativa per Gabigol non è l'unica in ballo in questi giorni. Dopo averlo riscattato dal Manchester City, il club carioca sta trattando con l'Arsenal la cessione di Pablo Marì con la formula del prestito con diritto di riscatto. L'agente e lo stesso spagnolo si trovano già in Inghilterra per limare i dettagli con i Gunners. Per quanto riguarda la sua sostituzione, il principale obiettivo del Flamengo è Leo Pereira. Seguito in passato anche da Inter e Roma, il 23enne dell'Athletico Paranaense è al centro di una trattativa avanzata che potrebbe essere impostata sulla base di 4-6 milioni di euro.