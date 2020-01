Calciomercato Roma, ottimismo per Villar: le ultime CM.IT

CALCIOMERCATO ROMA VILLAR / Gonzalo Villar si avvicina alla Roma.

L'offerta dei giallorossi per il centrocampista dell'è ormai di dominio pubblico ed è stata ammessa pubblicamente anche dal tecnico("Spero resti, ma capisco che la proposta è importante e gli può cambiare la vita"): i franjiverdes hanno accettato i 5 milioni di euro messi sul tavolo dai capitolini, l'80% dei quali finirà nelle casse del

Calciomercato Roma, per Villar si attende il Valencia

È proprio il club 'Che' l'ostacolo per la chiusura dell'affare in queste ore: i valenciani vantano infatti un diritto di prelazione, col quale possono pareggiare l'offerta di qualsiasi altro sodalizio e tenere la proprietà del calciatore, che lascerebbero in prestito nella sua attuale squadra. Secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, però, filtra grande ottimismo per il trasferimento in Italia del classe '98, che da parte sua non vede l'ora di vestirsi di giallorosso. Fonti vicini al giocatore affermano che “a meno di sorprese, sarà della Roma” e che nelle prossime ore dovrebbe arrivare l’ok definitivo.

