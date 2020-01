CALCIOMERCATO JUVENTUS DANILO / Nuovo infortunio nel reparto difensivo per la Juventus. Maurizio Sarri ha gli uomini contatti sulle corsie esterne per la sfida con il Napoli, visto il problema fisico accusato da Danilo nell'ultima gara di Coppa Italia vinta contro la Roma.

Uno stop che si aggiunge a quello di, che al 'San Paolo' al massimo potrebbe andare in panchina. Per tutte le ultime notizie di calciomercato e gli aggiornamenti

Calciomercato Juventus, l'infortunio di Danilo non cambia i piani

Danilo ha accusato un infortunio alla coscia destra, con la Juventus rischia di perdere l'ex Manchester City per almeno 20 giorni. Lo staff medico bianconero spera di rimetterlo a disposizione di Sarri per metà febbraio, con il tecnico pronto a giocarsi il jolly Matuidi come alternative alle spalle del duo titolare Cuadrado-Alex Sandro. Lo stop di Danilo non cambia comunque i piani di mercato di Paratici, che a meno di colpi di scena non attingerà dal mercato a gennaio per un nuovo terzino. Negli ultimi giorni erano tornati di moda le ipotesi Meunier e Kurzawa dal PSG come rinforzi per la finestra invernale.

