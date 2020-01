SONDAGGIO CM.IT - Inter, nessun dubbio sul nuovo bomber

SONDAGGIO CM.IT CALCIOMERCATO INTER LLORENTE GIROUD / Non è ancora terminato il mercato dell'Inter che una volta ufficializzato Moses e con il sogno Eriksen sempre nel cassetto, tenterà anche di aggiudicarsi un nuovo attaccante. In balottaggio Llorente del Napoli e Giroud del Chelsea. In questo senso abbiamo chiesto ai follower della pagina Twitter di Calciomercato.it quale fosse la scelta migliore.

Per il 76% meglio affidarsi al bomber cambione del mondo.

