CALCIOMERCATO ROMA DIAWARA / Non solo per il sostituto di Zaniolo, la Roma potrebbe ricorrere al mercato anche per quello di Diawara. Per il centrocampista guineano, infortunatosi ieri sera in Coppa Italia contro la Juventus, si teme la lesione del menisco esterno del ginocchio e di conseguenza uno stop di due-tre mesi.

Calciomercato Roma, idea Mandragora per rimpiazzare Diawara: 'ostacolo' Juventus

Il Ds Petrachi potrebbe prendere in considerazione solo profili che già conoscono o meglio ancora che già militano nel nostro campionato di Serie A. Un'idea valida potrebbe essere rappresentata da Rolando Mandragora, centrocampista dell'Udinese che può fare sia la mezz'ala che, appunto, il perno centrale davanti alla difesa.

Il classe '97, dotato di un'otima struttura fisica, sa far bene entrambe le due fasi ed ha prospettive di crescita importanti.

L'ostacolo all'affare sarebbe proprio l'Udinese, non propensa a cederlo in questa sessione se non di fronte a una proposta irrinunciabile, e... la Juventus. Al termine di questa stagione, infatti, il club bianconero potrebbe esercitare il diritto di riscatto (fissato a 26 milioni di euro - per riacquisire a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del calciatore. Cosa più importante e 'gravosa' per i friulani: se dovessero cedere il classe '97 prima, quindi ora, della scadenza di tale diritto, gli stessi dovrebbero riconoscere alla 'Vecchia Signora' circa 200 mila euro oltre che il 50% dell’eventuale differenza positiva tra il valore della cessione e i 20 milioni spesi dall'Udinese per acquistarlo dal club di Agnelli.

