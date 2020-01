Fiorentina, tre club su Castrovilli: ecco la prima offerta

CALCIOMERCATO FIORENTINA CASTROVILLI INTER NAPOLI ROMA - Rocco Commisso si gode Gaetano Castrovilli. Il 22enne centrocampista pugliese sta dimostrando tutto il suo valore alla prima stagione in Serie A e, con l'arrivo di Beppe Iachini sulla panchina viola, è diventato ancora più centrale nel progetto tattico della squadra. Il presidente del club gigliato lo ha blindato con un contratto fino al 2024, siglato nell'ottobre scorso, ma le sirene di mercato in vista della prossima stagione cominciano a farsi sentire insistentemente. Secondo 'Sport Mediaset', sono principalmente tre i club italiani che si contendono il prodotto del vivaio del Bari: Inter, Napoli e Roma.

In particolare, i giallorossi si sarebbero spinti già oltre, offrendo come contropartita tecnica il giovane Alessio, che condivide lo stesso procuratore con Castrovilli. Un tentativo vano, visto che la Fiorentina non si priverà, se lo farà, del calciatore prima della fine della stagione in corso. E la sua valutazione è salita già alle stelle: 40 milioni di euro.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, non solo Dani Olmo per il Lipsia | Le ultime di CM.IT su Lazaro

Calciomercato Napoli, non solo Allan: gli occhi di Ancelotti su un altro big

Roma, ostacoli nell'affare Dilrosun | Le ultime di CM.IT