Roma, ostacoli nell'affare Dilrosun | Le ultime di CM.IT

CALCIOMERCATO ROMA DILROSUN - Prosegue la ricerca di un esterno offensivo da parte della Roma. In attesa di capire se debba considerarsi definitivamente saltato l'affare Politano, per il quale l'Inter adesso ha imbastito una trattativa con il Napoli, i giallorossi vagliano nuovi profili.

Nelle ultime ore i nomi più caldi sono quelli didella Real Sociedad e di Dilrosun dell'Hertha Berlino, il cui agente ai nostri microfoni ha aperto ad un approdo nella Capitale in questa sessione invernale di mercato.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Roma, ESCLUSIVO: retroscena Voeller

Un affare che, a poco più di una settimana dalla fine delle trattative, presenta diversi ostacoli. Come appreso in esclusiva da Calciomercato.it, infatti, l'Hertha Berlino è disposto a cedere Dilrosun soltanto a fronte di un'offerta molto importante a titolo definitivo oppure in prestito con obbligo di riscatto, mentre la Roma spinge per il diritto di riscatto. In secondo luogo il tecnico Klinsmann non vuole cedere il giovane attaccante esterno olandese a meno che prima non venga acquistato un'altra ala più forte. Infine c'è da fare i conti con la concorrenza del Borussia Dortmund che da tempo sta seguendo Dilrosun. La palla passa a Petrachi.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Roma, passi avanti per Januzaj