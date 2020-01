CALCIOMERCATO TORINO CERRI ZAZA CAGLIARI / Il mercato del Torino deve ancora entrare nel vivo, e si appresta a farlo negli ultimi dieci giorni a disposizione. I granata dovrebbero operare in particolar modo in attacco tra entrate ed uscite. Tra gli uomini che hanno più mercato c’è certamente Simone Zaza, che come riportato da 'La Gazzetta dello Sport' attende una mossa da parte dello Zenit.

Per rinforzare l'organico a disposizione di Walter Mazzarri oltre ai vari Pinamonti e Scamacca sarebbe finito nei radar granata anche Alberto Cerri del Cagliari che per caratteristiche sarebbe il profilo ideale per il 'Toro' in caso di partenza soprattutto di Zaza.

