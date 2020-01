CALCIOMERCATO ROMA NZONZI / Nzonzi è in uscita dal Galatasaray ed è un continuo rincorrersi di voci a proposito del suo futuro.

Secondo le informazioni raccolte da Calciomercato.it, il centrocampista francese di proprietà dellaè anzitutto alla ricerca di un progetto serio che possa rilanciarlo dopo un anno e mezzo difficile.

Calciomercato Roma, le ultime su Nzonzi

Allo stato attuale si registra il forte pressing del West Ham, la pista inglese piace ma le valutazioni sono in corso oltre che ad ampio raggio, per cui ad oggi non si può escludere nessuna soluzione per il futuro del francese.

