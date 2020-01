Roma, ultimatum di Januzaj e concorrenza dalla Serie A

CALCIOMERCATO ROMA JANUZAJ / La Roma accelera per mettere a disposizione del tecnico Fonseca il nuovo esterno offensivo richiesto e le prossime saranno ore già decisive. Come vi abbiamo anticipato su Calciomercato.it, la trattativa per Politano si è riaperta in maniera importante e la fumata bianca è vicina.

Sul tavolo, comunque, restano altre ipotesi alternative, in questo momento più staccate alla luce dello sprint sull'attaccante dell'Inter ma in ogni caso tenute vive. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato CLICCA QUI

È spuntata l'ipotesi Dilrosun, il cui agente ai nostri microfoni non ha chiuso le porte ai giallorossi, la pista Suso per ora non decolla mentre per Shaqiri, oltre l'ingaggio, l'ostacolo principale è rappresentato dal Liverpool che non apre al prestito. Attenzione quindi a Adnan Januzaj, in uscita dalla Real Sociedad ed in cerca di una nuova sistemazione in cui giocare con continuità in vista dell'Europeo. I contatti tra la Roma e l'entourage del giocatore, valutato 15-20 milioni, sono costanti, ma il calciatore adesso ha fretta: secondo 'La Gazzetta dello Sport' Januzaj, dopo aver dato la propria disponibilità al trasferimento a Roma, attende una risposta definitiva dai giallorossi entro 48 ore. Nel frattempo anche il Milan ed un club della Premier League si sarebbero mossi sulle tracce dell'ex Manchester United.

