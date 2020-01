PARMA INFORTUNIO INGLESE / Non c'è pace per Roberto Inglese: rientrato due settimane fa dopo un lungo infortunio, l'attaccante del Parma si è fatto nuovamente male nel primo tempo della gara contro la Juventus. Sul report medico del club ducale si legge: "Roberto Inglese, in seguito al trauma subito ieri sera durante la gara contro la Juventus, si è sottoposto ad accertamenti che hanno evidenziato una lesione di alto grado della giunzione miotendinea dei flessori della coscia destra.

Nei prossimi giorni sarà eseguita una consulenza specialistica per la migliore scelta terapeutica".

Un'altra tegola per Roberto D'Aversa che ha dovuto rinunciare a quello che ad inizio stagione avrebbe dovuto essere l'attaccante titolare già per oltre tre mesi: infortunatosi alla caviglia nella gara di ottobre contro il Genoa, l'ex Napoli e Chievo era tornato a disposizione dell'allenatore soltanto ad inizio 2020 entrando a partita in corso contro l'Atalanta e partendo poi titolare contro Lecce e Juventus. Contro i bianconeri il nuovo top e la sensazione che l'assenza sarà ancora molto lunga.