Il Pisa non dà il semaforo verde per il fantasista italo-francese: il club rosanero valuta adesso le piste alternative

Il Palermo non molla Matteo Tramoni, ma il Pisa continua a fare muro per il fantasista classe 2000 nato in Corsica.

Malgrado l’ultima offerta vicina ai 6 milioni di euro, la società toscana non apre alla cessione del proprio attaccante. I rosanero (su precisa richiesta di Pippo Inzaghi) sono in pressing da diverse settimane e nelle ultime ore hanno provato l’assalto per il giocatore, respinto però dal Pisa. Gilardino non vuole privarsi di Tramoni, ritenuto un elemento fondamentale nel reparto offensivo per il prosieguo della stagione.

Calciomercato Serie B, il Palermo vira su Johnsen. Per il Monza c’è Cutrone

Il Palermo comunque non molla e riproverà un nuovo assalto prima del gong del mercato invernale per sbloccare la trattativa per Tramoni. Un’eventuale fumata bianca adesso si fa però più complicata, così il club rosanero ha spostato l’attenzione su Dennis Johnsen della Cremonese come appreso da Calciomercato.it.

Anche il norvegese è un obiettivo di vecchia data e il Palermo potrebbe affondare presto il colpo per portarlo alla corte di Inzaghi. Affare in prestito con obbligo di riscatto legato alla promozione in Serie A, con Johnsen che non sta trovando lo spazio sperato a Cremona. Sullo sfondo rimane anche la pista che porta a Dany Mota, con il Monza però che non vuole rinforzare una diretta concorrente.

Intanto i brianzoli stanno valutando il profilo di Cutrone per rinforzare ulteriormente l’attacco dopo lo stop di Petagna, con l’ex Milan e Como in uscita dal Parma.