Izzo dà l’addio, Palermo in pressing su Mota: la risposta del Monza | CM

Mercato in fermento in casa brianzola tra uscite e operazioni in entrata: il difensore si accasa all’Avellino, l’attaccante portoghese invece è seguito dai rosanero

Tra campo e mercato: settimane decisive per il Monza, che va all’assalto della Serie A dopo la retrocessione in cadetteria della scorsa stagione.

I rumors tra entrate e uscite coinvolgono anche la squadra brianzola, alla vigilia del match casalingo contro il fanalino di coda Pescara. Ieri il Monza ha ufficializzato l’arrivo di Caso, proveniente dal Modena. Sarà addio invece con Armando Izzo: rottura insanabile con il club e ritorno all’Avellino per l’esperto difensore.

L’ex Torino saluta dopo tre anni e mezzo il Monza e firmerà fino al 2029 con i campani. Izzo nelle prossime ore raggiungerà la squadra direttamente nel ritiro di La Spezia, alla vigilia della sfida di campionato in casa della formazione ligure.

Calciomercato Monza, porta chiusa (per ora) al Palermo per Mota

Mister Bianco deve quindi rinunciare a un senatore importante come Izzo, discorso diverso invece per Andrea Carboni blindato proprio dal tecnico biancorosso: “Resta al Monza, è un difensore forte da Serie A”, le sue parole in conferenza stampa.

Intanto, passando al reparto offensivo, c’è il Palermo in pressing su Dany Mota. Il Monza però – come raccolto da Calciomercato.it – non ha intenzione di privarsi di un elemento importante come il portoghese a metà stagione e inoltre non vuole rinforzare una diretta concorrente per la promozione in Serie A. Solo di fronte a un’offerta da 5-6 milioni di euro, la dirigenza brianzola rifletterebbe su un’eventuale uscita di Mota.

“È un nostro giocatore, ha rimediato un piccolo infortunio e vediamo per quanto resterà fuori”, la risposta di Bianco sul futuro e le condizioni dell’attaccante alla vigilia del match contro il Pescara.