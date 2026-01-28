Dalla Serie A alla cadetteria: scatto Palermo per il gioiello nerazzurro | CM

Pista caldissima: il club siciliano, su precisa richiesta di ‘Super Pippo’ Inzaghi, fa sul serio per l’attaccante

Il Palermo insiste e intensifica il pressing nei confronti di Matteo Tramoni, obiettivo dichiarato ormai da diverse settimane del club rosanero in questa finestra invernale del mercato.

La dirigenza rosanero e Pippo Inzaghi hanno individuato nel fantasista in forza al Pisa il rinforzo ideale per completare l’attacco a disposizione del tecnico piacentino e stanno stringendo i tempi per trovare un accordo con il Pisa.

Come raccolto da Calciomercato.it, il Palermo ha messo sul piatto un assegno tra i 5 e i 6 milioni di euro per il cartellino di Tramoni.

L’attaccante francese è ingolosito dalla proposta del sodalizio siciliano (non solo a livello tecnico ma anche economico) e ha dato la disponibilità al trasferimento all’ombra del Monte Pellegrino.

Calciomercato Palermo, trattativa calda per Tramoni: Inzaghi in pressing

Si attende adesso la proposta ufficiale al Pisa, che nelle prossime ore darà una risposta al Palermo. Dopo la cessione di Brunori alla Sampdoria, Inzaghi è alla ricerca di un profilo offensivo per il prosieguo della stagione e spinge per l’arrivo di Tramoni, giocatore che conosce benissimo per averlo allenato anche al Brescia oltre ovviamente alla parentesi nelle fila del Pisa.

Il francese indossa la maglia nerazzurra dal 2022 ed è sotto contratto fino al 2030 dopo il rinnovo dell’ultima estate. Nel campionato di Serie A in corso, il classe 2000 nato ad Ajaccio ha messo a referto 2 reti e altrettanti assist.

Oltre a Tramoni sulla lista del Palermo per l’attacco figurano anche Johnsen (Cremonese), Pierini (Sassuolo) e Mota (Monza), ma la dirigenza rosanero cercherà di chiudere l’operazione entro questa settimana per il fantasista del Pisa e accontentare così Inzaghi.