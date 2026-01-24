Beffa Napoli: Insigne a zero in un altro club di Serie A

Novità importantissima per quel che concerna il futuro di Lorenzo Insigne: ecco dove potrebbe giocare l’ex Napoli.

Era stato accostato con una certa insistenza prima alla Lazio e poi al Napoli, ma alla fine il futuro di Lorenzo Insigne rischia di riservare un grandissimo colpo di scena. L’attaccante classe ’91 è attualmente svincolato dopo la separazione dal Toronto e nei prossimi giorni l’affare per riportarlo in Italia potrebbe entrare finalmente nel vivo.

Secondo alcune informazioni in nostro possesso, il Parma infatti avrebbe deciso di accelerare per Insigne e in casa gialloblu starebbe crescendo con il passare delle ore l’ottimismo in merito al felice esito dell’operazione. L’allenatore Cuesta è convinto che l’ex Napoli possa fare ancora la differenza a 34 anni suonati e, in virtù di questo, la dirigenza del club emiliano sarebbe al lavoro per accontentare il tecnico spagnolo.

Niente da fare, dunque, per il Napoli che aveva sondato il terreno per un possibile ritorno in Campania del calciatore dopo la straordinaria parentesi dal 2012 al 2022.