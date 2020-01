CALCIOMERCATO NAPOLI RRAHMANI / "La SSC Napoli comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive di Amir Kadri Rrahmani e contestualmente di averlo girato in prestito all'Hellas Verona fino al 30 giungo 2020": questo il comunicato con il quale la società azzurra ha ufficializzato l'acquisto del difensore albanese.

Classe 1994, al suo primo anno in Serie A,si è messo in mostra nella retroguardia di, attirando l'attenzione anche dell'Inter: alla fine, l'ha spuntata il Napoli che lo ha acquistato subito per poi lasciarlo fino a giugno in Veneto.

La scorsa settimana le visite mediche, oggi l'ufficialità di un'operazione che ha portato per il Napoli ad un esborso di 14 milioni di euro: le due società stanno trattando anche per altri giocatori. Il primo è Amrabat, seguito però anche dall'Inter e dalla Fiorentina, l'altro è Kumbulla, altro difensore che interessa alla società di Aurelio De Laurentiis. Intanto c'è l'ufficialità di Rrahmani che da giugno vestirà la maglia azzurra.