Calciomercato Inter, clamorosa svolta Politano: le ultime

CALCIOMERCATO INTER POLITANO ROMA - Nuovo capitolo della telenovela di questa sessione invernale di mercato che vede protagonista Matteo Politano. Come è noto, dopo le visite mediche è saltato lo scambio con Leonardo Spinazzola, che ieri ha giocato titolare nella Roma risultando tra i migliori in campo contro il Genoa. Il botta e risposta tra i dirigenti Marotta e Petrachi ha acceso gli animi, ma attenzione ai nuovi colpi di scena.

Secondo quanto riportato dall'emittente 'Tele Radio Stereo', infatti, l'esterno offensivo dell'Inter sarebbe di nuovo nellada ieri sera, a quanto pare per questioni personali.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, agente a Londra: doppio colpo vicino

L'affare quindi potrebbe riaprirsi. Stando alle informazioni raccolte dalla nostra redazione, Politano vuole soltanto la Roma e non vuole prendere in considerazione altre offerte ed altre destinazioni. Da alcune ore il club giallorosso e l'Inter hanno ricominciato a discutere per trovare una soluzione. In ogni caso nella trattativa non rientrerebbe più il cartellino di Spinazzola, destinato a restare a Roma.

LEGGI ANCHE >>> Inter, novità di mercato: cessione al Manchester United!