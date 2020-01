Juventus-Parma, big di Premier in tribuna: due bianconeri nel mirino

JUVENTUS PARMA TOTTENHAM BERNARDESCHI RABIOT / La Juve grazie ad una doppietta di Cristiano Ronaldo supera il Parma, allungando in classifica sull'Inter.

Nel match di questa sera all'Allianz Stadium erano presenti alcuni operatori di mercato, tra cui un emissario del. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, primo ok allo scambio Rakitic-Bernardeschi: ultime CM.IT

Sul taccuino degli 'Spurs' potrebbe esserci ancora Adrien Rabiot, più volte però blindato da Paratici e Sarri almeno fino alla prossima estate. Non è da escludere un possibile assalto della squadra di Mourinho per Federico Bernardeschi, al centro negli ultimi giorni di un possibile affare di mercato con il Barcellona che vede coinvolto anche Rakitic. L'ex Fiorentina non è sceso però in campo nel match odierno, allenandosi insieme a Rugani dopo il triplice fischio finale.

