Fuori un mese a causa del problema muscolare: non ci sarà a San Siro nel big match di Pasqua

C’è la lesione e dovrà star fuori un mese. Questo significa che sarà costretto a saltare anche il big match Inter-Roma in programma a Pasqua, ovvero domenica 5 aprile.

Tegola sulla testa di Gasperini all’indomani del ko col Bologna che ha sancito l’uscita della Roma dall’Europa League agli ottavi di finale. Il francese non era già al meglio e proprio ieri, nel derby italiano andato in scena allo stadio ‘Olimpico’, ha riportato una lesione del bicipite femorale della gamba destra.

Kone è stato costretto ad abbandonare il campo al ventesimo del primo tempo. Stando a quanto informa la Roma, il mediano ha già iniziato il percorso riabilitativo: tempi di recupero stimati in quattro settimane. Tradotto: sarà out pure con l’Inter, il club che in Italia è maggiormente interessato a lui.

Chivu è un grande estimatore dell’ex Borussia M’Gladbach, lo avrebbe voluto con sè già l’estate scorsa, ma i 30 e passa milioni offerti dall’Inter furono rifiutati dal club giallorosso.