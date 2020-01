Juventus-Parma, Ronaldo: "Vittoria fondamentale: Sofferenza nel finale"

JUVENTUS PARMA RONALDO / Una doppietta di Cristiano Ronaldo ha deciso il posticipo domenicale della 20/a giornata di Serie A. Lo stesso fuoriclasse lusitano della Juventus ha commentato il successo sul Parma ai microfoni di 'Sky Sport' a fine partita: "L’importante era vincere stasera. La Lazio ha vinto, l’Inter ha pareggiato e non potevamo permetterci di non sfruttare questo vantaggio importante. Sono due gol importanti: la squadra sta bene, era una partita difficile e il Parma è una squadra eccellente. La parte finale della gara è stata difficile, perché il Parma ci ha messo in difficoltà, ma l'importante è stato aver conquistato tre punti fondamentali per la classifica anche se con qualche sofferenza finale".

