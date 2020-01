Lazio-Sampdoria, Inzaghi: "Immobile grande uomo. Derby? C'è la Coppa"

LAZIO SAMPDORIA INZAGHI / Simone Inzaghi, tecnico della Lazio, è intervenuto ai microfoni di 'Sky Sport' dopo la vittoria con la Sampdoria: "Siamo in un ottimo momento, stiamo meritando queste soddisfazioni. La squadra è rimasta unita nonostante delle defezioni. Di fronte c'era un avversario in salute, abbiamo reso facile una gara che non lo era".

IMMOBILE - "I record parlano per lui, ma oltre ad essere un grande calciatore è un grande uomo e l'ha dimostrato tante volte".

DERBY - "La dodicesima vittoria di fila è il nostro obiettivo, sappiamo cosa rappresenta un derby ma non possiamo pensarci.

C'è il Napoli, la Coppa Italia ce l'abbiamo sulla maglietta e ci teniamo".

SCUDETTO - "Quello da giocatore fu difficilissimo, rimontammo nove punti, ovviamente lo sarebbe anche questo".

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

PAGELLE e TABELLINO di Lazio-Sampdoria: super Immobile, disastro Chabot

Lazio-Sampdoria, Immobile svela il 'segreto': "Lo ripetiamo ogni giorno"