CALCIOMERCATO MILAN OLMO / Il Milan ha intensificato nelle ultime ore i contatti per il colpo Dani Olmo. L'operazione, secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, è ancora complessa e l’ottimismo dei media croati su un’imminente fumata bianca non ha dato seguito a significativi passi avanti nella negoziazione. Servono circa 30 milioni di euro per strappare il talento spagnolo alla DinamoZagabria, ma al di là delle difficoltà economiche dell'affare è la concorrenza, in queste ore, a complicarlo.

L'entourage di Olmo ha ricevuto importanti attestati d'interesse da diverse big europee, tra le quali ci sono, in patria,, pronte a rifarsi vive in estate. Prima di accettare l'ipotesi Milano, che il calciatore non ha affatto scartato, gli agenti del trequartista vogliono valutare tutte le proposte a disposizione del classe '98, che deve scegliere uno dei trasferimenti più importanti della sua carriera. Il pressing dei rossoneri, in ogni caso, prosegue senza sosta. Tutte le news di calciomercato e non solo:

