CALCIOMERCATO NAPOLI MERTENS CALLEJON GATTUSO / Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Napoli-Fiorentina, Gennaro Gattuso è tornato a parlare del futuro di Mertens e Callejon.

I contratti dei due attaccanti sono in scadenza a giugno, le trattative vanno avanti ma al momento ancora un accordo non è stato trovato. Tutte le news di calciomercato e non solo: Clicca Qui

Ecco le parole di Gattuso sul futuro di Mertens e Callejon: ''Non posso parlare di contratti, non mi riguarda, loro non hanno affrontato quest'argomento con me. Non abbiamo affrontato questa problematica"

