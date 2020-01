Calciomercato Atletico, Cavani rompe col PSG: svelata la sua frase

CALCIOMERCATO ATLETICO CAVANI / L'Atletico Madrid è in cerca di un colpo per rinforzare il suo attacco in questo calciomercato di gennaio e il nome in cima alla sua lista è quello di Edinson Cavani del PSG. Il tecnico Tuchel non vorrebbe però rinunciare ai servizi dell'ex napoletano, che a sua volta sta spingendo per realizzare il sogno di giocare nel campionato spagnolo, suo vecchio obiettivo.

"Voglio andarmene, non voglio giocare più da qui alla fine di gennaio": questa la frase che, secondo il programma 'Jugones', avrebbe pronunciato l'attaccante di fronte al suo allenatore, per provare a rendere possibile il trasferimento al Wanda Metropolitano: il PSG, da parte sua, non avrebbe intenzione di lasciarlo partire a cuor leggero, seguendo le indicazioni del tecnico.

