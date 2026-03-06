Atalanta
Affare Kempf in Serie A, il difensore del Como piace al Bologna

Punto fermo del Como di Fabregas, Marc Oliver Kempf potrebbe cambiare maglia in vista della prossima stagione con il centrale tedesco che sarebbe finito nel mirino del Bologna.

Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, i rossoblu, ormai rassegnati all’addio di Jhon Lucumì in vista della prossima stagione, starebbero valutando l’acquisto del difensore del Como per sistemare il proprio reparto centrale. Classe 1995, Kempf è un difensore molto attento nella zona arretrata del campo, ma molto pericoloso in fase offensiva, tanto che in questo campionato ha già totalizzato 4 reti.

Il Bologna vorrebbe portarlo all’ombra delle due torri, sfruttando il fatto che il tedesco sia in scadenza di contratto nel giugno del 2027 e potrebbe arrivare in rossoblu per una cifra intorno ai 5 milioni di euro. Una cifra che permetterebbe al Como di monetizzare dalla sua partenza e di non rischiare di perderlo a costo zero tra poco più di un anno.

La speranza dei rossoblu è legata al fatto che il calciatore non rinnovi il contratto con i lariani, altresì sarebbe molto difficile riuscire a strappare il centrale a quelle cifre.

