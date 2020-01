JUVENTUS FAIR PLAY FINANZIARIO / Tiene banco la discussione sui conti della Juventus. Uno studio pubblicato ieri da KPMG e diffuso da 'RMC Sport', infatti, sostiene che, in chiave Fair Play Finanziario, il bilancio sia in rosso. Non solo: sembrerebbe anche che il rapporto tra i salari e il fatturato sia oltre la soglia di guardia (71%).

LEGGI ANCHE >>> Juventus, da KPMG allarme Fair Play Finanziario

Un allarme però smentito da Marco Bellinazzo, giornalista del Sole 24 Ore esperto di finanza calcistica.

In un post su Twitter, infatti, Bellinazzo afferma che "l'allarme derivante dal report Kpmg sul rispetto del rapporto salari/fatturato da parte della Juventus è tecnicamente infondato. Il report non conteggia tra i ricavi le plusvalenze come invece previsto da Financial fair play (cosa che porta il rapporto a circa 50% e non a 71)".

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, le ultime sulle condizioni di Cristiano Ronaldo

Calciomercato Juventus, assist per Pogba