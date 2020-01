CALCIOMERCATO INTER AUSILIO / Blitz a Londra di Piero Ausilio: il direttore sportivo dell'Inter è volato in Inghilterra per mandare avanti le trattative per Giroud ed Eriksen. I calciatori di Chelsea e Tottenham potrebbero essere i pezzi forti del mercato di gennaio della società nerazzurra, dopo aver chiuso lo scambio Politano-Spinazzola.

Intercettato dai giornalisti al suo rientro dall'Inghilterra, Ausilio ha commentato così la missione: "I tifosi devono avere fiducia in quello che sta facendo questa squadra. I ragazzi cercano di fare sempre il loro meglio in campo e lo hanno dimostrato in tutte queste partite.

Blitz a Londra per? Non ci sono aggiornamenti, noi abbiamo sempre fiducia in generale nel lavoro che stiamo facendo con il nostro allenatore e i nostri giocatori. Se c'è la possibilità di migliorare questa squadra lo faremo.e le idee brillanti sul mercato? Io a prescindere sono sempre d'accordo con il nostro allenatore".

