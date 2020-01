Calciomercato Inter e Juventus, un club di A fa sul serio per Castrovilli: le ultime

p>CALCIOMERCATO INTER JUVENTUS NAPOLI FIORENTINA CASTROVILLI / Gaetano, centrocampista classe 1997 della, è destinato ad essere uno dei pezzi più pregiati della prossima finestra estiva di calciomercato.monitorano con attenzione il giocatore ma non sono gli unici club su di lui: raccontato dell'interesse del Paris Saint Germain, nelle ultime ore si sarebbe fatto avanti con decisione anche il Napoli di Gennaro. Tutte le news di calciomercato e non solo: Clicca Qui

Dopo aver ufficializzato nelle ultime ore l'acquisto di Stanislav Lobotka, la dirigenza del Napoli lavora anche in vista della prossima stagione. Come riportato da 'Radio Kiss Kiss', l'obiettivo numero uno è proprio Gaetano Castrovilli, che piace tanto al presidente De Laurentiis. Il Napoli è in piena corsa per il giocatore della Fiorentina, ma la dirigenza azzurra sa che dovrà fare i conti con una concorrenza agguerrita.

