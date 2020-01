CALCIOMERCATO ROMA POLITANO / Atterraggio, visite, firma e prima chiamata. Matteo Politano è già a disposizione di Fonseca, che lo inserirà nella lista dei convocati per la sfida di Coppa Italia contro il Parma. L'attaccante esterno partirà dalla panchina, ma presumibilmente entrerà in corso gara per sostituire Under.

Intanto, si aspetta di conoscere i dettagli dello scambio di prestiti, con obbligo di riscatto, del neo giallorosso e di Spinazzola. Entrambi sono stati valutati circa 28 milioni di euro: l'ex Juve firmerà un contratto da circa 2,7 milioni di euro, mentre Politano un accordo sui 2,3 milioni.

