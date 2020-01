ROMA INFORTUNIO ZANIOLO MARIANI / "Potrebbe tornare a giocare in vista dell'Europeo, ma nessun commissario tecnico occupa una casella con un punto interrogativo per una presenza che può essere un'incognita". In un'intervista rilasciata al 'Corriere dello Sport', il professor Pier Paolo Mariani, medico specialista che ha operato Nicolò Zaniolo, ha parlato così del possibile recupero del talento azzurro per l'Europeo in programma nella prossima estate. "Insigne è rientrato dopo quattro mesi, anche Rudiger dopo quattro mesi e mezzo", ha proseguito Mariani.

Chiaramente la decisione finale spetterà però al ct: "Dipende dall'allenatore: per me è importante che recuperi bene per tornare a svolgere l'attività di calciatore professionista".

