Calciomercato Barcellona: si negozia la buonuscita di Valverde! Le ultime

CALCIOMERCATO BARCELLONA VALVERDE / A meno di sorprese, le prossime saranno le ultime ore di Ernesto Valverde alla guida del Barcellona. In questo momento, è in corso il consiglio di amministrazione che dovrebbe definire il suo esonero, il primo del club azulgrana negli ultimi 17 anni. Secondo quanto svelato da 'AS', i legali della società si sono già messi in contatto con i rappresentanti del Txingurri per negoziare la sua buonuscita, visto il contratto in scadenza a giugno ma con un'opzione che lo avrebbe prolungato fino al 2021. Valverde, dopo l'allenamento di questa mattina, ha incontrato la dirigenza e, dopo circa 30 minuti, ha lasciato il centro tecnico di Sant Joan Despí.

Tra i suoi possibili eredi, come pubblicato ieri da Calciomercato.it , c'è: i contatti con l'argentino hanno trovato diverse conferme anche in Spagna.

