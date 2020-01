Juventus, Sarri ancora nel mirino: "Persevera nella sua ignoranza"

JUVENTUS SARRI DAMASCELLI - La Juventus ha espugnato l'Olimpico' battendo 2-1 la Roma e laureandosi campione d'inverno all'ultimo turno del girone di andata di Serie A.

Un titolo platonico che non basta a placare la vis polemica di Tony, il quale ancora una volta si scaglia contro il tecnico Maurizionel suo editoriale su 'Radio Radio': "Difficile giocare peggio della Juventus nella seconda frazione: dopo il raddoppio, il football della Juves è stato orribile, pieno di errori e Sarri ci ha messo il suo... I dirigenti juventini devono riflettere sulla cosiddetta filosofia del toscano che, durante la partita, commette errori di lettura gravissimi: toglieresignifica bestemmiare; inserire un difensore comee spostare in avanti, avendo in panchina, significa ancora perseverare nella propria ignoranza".

