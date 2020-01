ROMA JUVENTUS SARRI / Dopo l'importantissima vittoria conquistata all'Olimpico contro la Roma di Fonseca, Maurizio Sarri si è concesso ai microfoni di 'Sky Sport' per analizzare la partita e la prestazione della sua Juventus. Tutte le news di calciomercato e non solo: Clicca Qui!

Ecco le sue parole: "Abbiamo fatto bene per 60 minuti, non 10. La Roma è una grande squadra, è quasi inevitabile. Non mi è piaciuta la gestione del risultato mentre potevamo fare male. Abbiamo creato azioni tre contro uno, potevamo punire. Ma abbiamo preso tre punti su un campo difficilissimo, dobbiamo migliorare sulla gestione del palla. Abbiamo preteso di palleggiare nella nostra trequarti".

La prestazione dei singoli: "Rabiot e Ramsey stanno dimostrando segnali importanti di crescita. Sono contento di loro, hanno margini di miglioramento.

Aaron ha in gol nel Dna, adattarsi al nostro gioco non è semplice e ha avuto anche alcuni problemi fisici. Era da aspettare e sono contento che ora stia venendo fuori in maniera seria. Sono convinto che farà una grande seconda parte di stagione".

La prestazione della difesa: "Io preferisco difendere 30 metri avanti, mi sono dovuto adeguare alla partita. Abbiamo fatto comunque un'ottima prestazione dal punto di vista difensivo".

La reazione di Dybala: "Non me ne può fregar di meno. Stavo pensando ad altre cose, è difficile vedere un giocatore che esce felice dal campo. Fa parte del calcio, spero che porti la sua rabbia in campo''.

