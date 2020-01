CALCIOMERCATO BARCELLONA POCHETTINO / Il Barcellona vive ore di caos: dopo aver corteggiato insistentemente Xavi, che ha declinato l’offerta rimandando i discorsi a fine stagione, la dirigenza catalana sta valutando vari profili per dare il benservito a un Valverde che, dopo l’eliminazione in Supercoppa, ha perso totalmente la fiducia della dirigenza. Il Txingurri, che ha assistito allo show mediatico intorno al caso Xavi senza mai essere contattato dal suo stesso club, domani sarà regolarmente al lavoro, ma nella Ciudad Condal nessuno sa ancora quale sarà il suo futuro.

La certezza, per ora, è la separazione a giugno, ma in queste ore gli azulgrana proseguono un casting che potrebbe anche portare all’esonero immediato.

Il Barça, oltre a valutare Pimienta della squadra filiale, ha tentato anche la strada Koeman (che, concentrato sull’Europeo con l’Olanda, ha detto no) e in Spagna circolano i nomi di Setien e Gabi Milito. In queste ore, secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, ha ricevuto una chiamata anche l’entourage di Pochettino, che ha appena chiuso la sua lunga avventura al Tottenham. Sarebbe un sodalizio inatteso, visto il passato all’Espanyol dell’argentino, il quale nel 2018 affermò addirittura che preferirebbe “lavorare in una fattoria” rispetto a dirigere il Barça. I contatti vanno avanti, ma l’epilogo della vicenda resta imprevedibile.