La Juventus è già al lavoro per cercare di rinforzare la difesa in vista della prossima stagione con i bianconeri che hanno messo gli occhi su Jakub Kiwior del Porto.

L’ex difensore dello Spezia, ha salutato l’Arsenal alla fine dello scorso calciomercato estivo per trasferirsi al Porto dove sta vivendo un’ottima stagione.

Il club lusitano riscatterà il cartellino del calciatore polacco per una somma intorno ai 23 milioni di euro. Stando a quanto affermato da TuttoSport, però, il calciatore piace e non poco alla Juventus, pronta a fare un tentativo per assicurarsi il suo cartellino in vista della prossima stagione. Il polacco piace molto a Luciano Spalletti e i buoni rapporti tra la Juventus e la società portoghese potrebbero favorire l’affare.

Uno degli obiettivi principali per la difesa della Juventus resta, però, Marcos Senesi. Il difensore argentino è in scadenza di contratto con il Bournemouth e non sembrano esserci margini per il rinnovo con la società inglese. Il classe 1997 potrebbe quindi cambiare maglia con i bianconeri che sono tra i club maggiormente interessati al suo cartellino.