PAGELLE e TABELLINO Monza-Palermo 3-0: Petagna rinato, Pohjanpalo non graffia

Voti, top e flop del big match dell’U-Power Stadium, valido per la 30° giornata del campionato di Serie B. I brianzoli dominano la sfida e allungano in classifica

Il Monza domina e travolge il Palermo per 3-0 nello scontro diretto del campionato di Serie B di scena all’U-Power Stadium.

I brianzoli la sbloccato nel primo tempo con Petagna, lesto a ribadire in rete la battuta volante di Cutrone. Momento magico per l’ex Napoli, al 3° centro consecutivo in stagione. Nella ripresa la formazione di Bianco dilaga: Azzi si prende la scena sulla sinistra, confezionando due assist d’oro per Ciurria e il neo-entrato Colombo.

Polveri bagnate per il capocannoniere del torneo Pohjanpalo, malissimo capitan Bani nel Palermo. Nel Monza l’unico in ombra è Hernani.

Le pagelle di Monza-Palermo: Azzi incontenibile, male Bani

MONZA

TOP: Petagna 8 – Rapace nell’avventarsi sul destro al volo di Cutrone rimpallato in area rosanero e a sbloccare il risultato per i padroni di casa. Fa a sportellate e vince gran parte dei duelli, senza far mancare il suo apporto anche in fase di non possesso. Terzo gol consecutivo, 7° complessivo in stagione: il vero colpo promozione del 2026 del Monza. Il migliore dei brianzoli insieme all’incontenibile Azzi. Rinato

FLOP: Hernani 5 – Si defila spesso a sinistra per cercare di innescare Azzi e non dare punti di riferimento al Palermo. Gli manca lo spunto dei tempi migliori, complice anche una condizione fisica non ottimale dopo gli acciacchi accusati in settimana. All’intervallo resta negli spogliatoi

Thiam 6,5

Ravanelli 6,5

Delli Carri 7

Lucchesi 6,5

Ciurria 7 (71′ Colombo 7)

Obiang 6,5

Pessina 6,5

Azzi 8 (89′ Brorsson SV)

Hernani 5 (46′ Bakoune 6)

Cutrone 7 (86′ Alvarez SV)

Petagna 8 (71′ Mota 6)

All. Bianco 8

PALERMO

TOP: Johnsen 6,5 – Entra l’ex Cremonese e accende l’attacco dei rosanero, fino a quel momento sterile. Centra subito la traversa a Thiam battuto e sempre sul 2-0 sfiora ancora una volta la rete personale, trovando stavolta la risposta del portiere di casa. Sfortunato

FLOP: Bani 4,5 – Pohjanpalo per una volta non graffia, così è il capitano a provare la sortita offensiva. Dietro invece balla e parecchio: Petagna sul piano fisico ha sempre la meglio e anche Cutrone lo mette in difficoltà. Pomeriggio da dimenticare per il leader della difesa rosanero

Joronen 5

Peda 4,5 (64′ Magnani 5)

Bani 4,5

Ceccaroni 5 (64′ Johnsen 6,5 )

Pierozzi 5 (59′ Rui Modesto 5)

Ranocchia 5

Segre 6 (71′ Vasic 5)

Augello 6

Palumbo 5

Le Douaron 4,5 (71′ Corona 5)

Pohjanpalo 5

All. Inzaghi 4

ARBITRO: Doveri 6,5

Serie B, il tabellino di Monza-Palermo: Bianco perfetto, Inzaghi affonda

Scatto promozione del Monza, con il Palermo di Pippo Inzaghi che invece affonda sotto la pioggia incessante dell’U-Power Stadium. Gara ai limiti della perfezione per la formazione di Bianco, che bissa il 3-0 del ‘Barbera’ e allunga a +6 il distacco in classifica da rosanero.

MONZA-PALERMO 3-0

18′ Petagna; 63′ Ciurria; 88′ Colombo

Monza (3-4-2-1): Thiam; Ravanelli, Delli Carri, Lucchesi; Ciurria (71′ Colombo), Obiang, Pessina, Azzi (89′ Brorsson); Hernani (46′ Bakoune), Cutrone (85′ Alvarez); Petagna (71′ Mota). A disposizione: Pizzignacco, Strajnar, Forson, Keita, Capolupo, Colpani, Caso. Allenatore: Bianco

Palermo (3-4-2-1): Joronen; Peda (64′ Magnani), Bani, Ceccaroni (64′ Johnsen); Pierozzi (59′ Rui Modesto), Ranocchia, Segre (71′ Vasic), Augello; Palumbo, Le Douaron (71′ Corona); Pohjanpalo. A disposizione: Gomis, Gomes, Gyasi, Giovane, Bereszynski, Blin, Veroli. Allenatore: Inzaghi

Arbitro: Doveri (sez. Roma)

VAR: Camplone

Ammoniti: Hernani (M), Ceccaroni (P), Ravanelli (M), Ranocchia (P)

Espulsi: –

Note: recupero 1′ e 3′; presenti 11.766 spettatori (2.587 nel settore ospiti con 234 mila euro circa di incasso) per il big match dell’U-Power Stadium